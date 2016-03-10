Правительство до сих пор не предложило стратегии реформирования медицины - Гройсман

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал, открывая сегодня совещание по вопросам реформирования системы здравоохранения.

Председатель парламента подчеркнул, что система здравоохранения в Украине сегодня являются «чрезвычайно травмированной и не способной адекватно реагировать на существующие в обществе вызовы». Он отметил, что сегодня качество жизни в стране - критическое, показатели продолжительности жизни граждан и качества услуг - низкие, а условия работы врачей - неудовлетворительные.

«Правительством не предложено ни одной модели, которая была бы базовой для того, чтобы вывести здравоохранение на качественно новый уровень, построить новую систему», - подчеркнул он.

Председатель Верховной Рады также негативно оценил внедрение эксперимента по реформе здравоохранения в четырех пилотных областях Украины в 2012 году, который разрушил существовавшие достижения, не создав новой системы. «Это все ошибки, из которых сегодня нужно сделать очень четкие выводы», - отметил он.

По убеждению председателя парламента, сегодня есть шанс и возможность построить качественную систему здравоохранения». В частности, необходимо сформировать модель новой системы с определенными вопросами, какими будут медицинские округа, услуги, финансирование, стандарты, форма страхования. При этом реформа должна проходить в тесной коммуникации с врачами, местной властью и гражданами, отметил Гройсман.

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Председатель ВР также подчеркнул, что реформа здравоохранения важна с точки зрения дальнейшего осуществления административной реформы и разделения округов. «Изменение системы здравоохранения нужно не Министерству здравоохранения, а украинским гражданам», - подчеркнул Гройсман.

В связи с этим председатель парламента призвал все органы власти к взаимодействию вокруг осуществления этой реформы. «Мы должны все как один взяться и, наконец, сделать систему здравоохранения адекватной сегодняшнему дню. Сделать такую систему, при которой врач получит свою заработную плату, а рядовой украинец получит качественную рядовую услугу», - подчеркнул Гройсман.