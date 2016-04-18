Савченко согласилась на ежедневные капельницы для поддержания здоровья

Незаконно осужденная в России украинская летчица Надежда Савченко, которая 11-й день проводит сухую голодовку, согласилась на ежедневные капельницы для поддержания здоровья.

Вместе с тем она подчеркнула, что будет принимать эти процедуры только до 20 апреля, сообщает ТСН.

После этого срока Савченко хочет знать только конкретный срок ее возвращения в Украину.

Согласиться на капельницы ее уговорила сестра Вера, которую наконец-то на третий день пропустили в СИЗО на свидание.

"Она чувствует себя, как живой труп", - заявила сестра.

По словам Веры Савченко, летчица чувствует горечь во рту и постоянную жажду, отвлекается от этого, делая оригами.

Справка УНИАН. 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

Читайте такжеК Савченко приехали врачи из МосквыПосле оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

5 апреля вступил в силу приговор в отношении Савченко, и с этого дня в любой момент ее могут этапировать к месту отбывания наказания.

Сегодня адвокат Николай Полозов заявил, что Савченко из-за голодовки находится в тяжелом состоянии. По его словам, российские власти могут этапировать Савченко, но это может привести ее к смерти.