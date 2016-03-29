Состояние здоровья Надежды Савченко ухудшилось

Состояние здоровья заключенной в России Надежды Савченко ухудшилось, ее организм прекратил принимать воду.

Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на адвоката летчицы Николая Полозова, который посетил ее в СИЗО.

"Дело в том, что после приговора она пила только воду. Она отказалась от поддерживающих смесей, и эта вода, по сути, вымывала из нее все соли, необходимые минералы. На этом фоне началось ухудшение здоровья, начало тошнить этой водой. Сейчас она пьет минеральную воду, что позволило стабилизировать состояние здоровья. Тем не менее, она теряет около 400-500 граммов в день. Сейчас она весит 65 кг", - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, суд в российском Донецке 22 марта приговорил Савченко до 22 лет заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Савченко и ее защита отвергали обвинения и утверждали, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

За время содержания в СИЗО Савченко несколько раз объявляла голодовку и угрожает начать сухую голодовку с 6 апреля с требованием вернуть ее в Украину.