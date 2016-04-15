Численность населения Украины за январь-февраль сократилась на 38,6 тыс. человек

Численность населения Украины по состоянию на 1 марта 2016 года составила 42 млн 722 тыс. человек, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 38,6 тыс. человек меньше, чем было на начало года.

В январе-феврале 2016 года, по данным Госстата, в Украине родилось 62 353 ребенка, в то время как за аналогичный период 2015 года этот показатель составил 67 473 ребенка. В январе-феврале было отмечено естественное сокращение населения на 42 679 человек, тогда как в январе-феврале 2015 года население сократилось на 38 242 человека. В то же время, число иммигрантов превысило количество эмигрантов на 4 114 человек в январе-феврале текущего года, за аналогичный период 2015 года этот показатель составил 4 648 человек.

В сообщении Госстата отмечается, что остается существенным превышение числа умерших над числом рожденных: на 100 умерших - 59 родившихся.

Все данные приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции, а численность населения оценивается лишь без учета территории Крыма.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины по состоянию на конец 2015 года составила 42 млн 760,5 тыс. человек, что на 168,8 тыс. человек меньше, чем было на конец 2014 года.

Весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Организация Объединенных Наций рекомендует проводить данную оценку не реже одного раза в десять лет.