Штаб Ахметова проводит реабилитацию раненых детей Донбасса. Как подать заявку?

Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает прием заявок на участие в программе «Реабилитация раненых детей», сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Сейчас курс реабилитации проходят 10 детей из Донецкой и Луганской областей. Уже сегодня, 15 апреля, к ним присоединится еще один ребенок.

«Сегодня на реабилитацию отправляется Сережа из Светлодарска. Мальчику 8 лет. Его вместе с младшим братом воспитывает бабушка. Во время артобстрела в мае 2015 года Сережа получил сложную минно-взрывную травму, был задет головной мозг. Ребенку спасли жизнь в местной больнице, а потом он проходил лечение в Харькове. Сейчас мальчик наблюдается у невропатолога и старается избегать нагрузок, чтобы не допустить возникновения эпилептических приступов. Сережа нуждается в реабилитации, направленной на стабилизацию неврологического состояния», ‒ рассказывает Ирина Темерко, руководитель направления «Адресная помощь» Штаба.

Читайте такжеФонд Ахметова активизирует работу в борьбе с сиротством По информации ВОЗ, за время боевых действий на Донбассе были ранены около 200 детей. Всем им Штаб готов оказать помощь в реабилитации. На сегодняшний день заявки на участие в программе «Реабилитация раненых детей» подали более 60 семей.

Штаб оказывает помощь в реабилитации по следующим направлениям:

лечение неврологических заболеваний;

восстановление опорно-двигательного аппарата;

восстановительное лечение внутренних органов;

коррекция состояния после оперативного длительного лечения;

эндопротезирование;

протезирование конечностей и глаз;

адаптационная реабилитация.

Читайте такжеШтаб Ахметова помог более миллиону людей, пострадавших в конфликте на востоке страны Курс реабилитации ребенка составляет 21 день и проходит в одном из реабилитационных центров Запорожья, Бердянска, Славянска или Одессы. Для того чтобы записаться на участие в программе «Реабилитация раненых детей» необходимо до 1 июня 2016 года позвонить на горячую линию Гуманитарного штаба по телефону 0800 509 001.