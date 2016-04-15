От должности министра здравоохранения отказались не менее 15 кандидатов

От должности министра здравоохранения Украины отказались не менее 15 кандидатов.

Об этом народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Мушак заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«По поводу министра здравоохранения. История с этим министерством была такая. Первое: из всех кандидатов и претендентов должны были сделать не просто группу людей, а команду. Второе: я знаю, что очень трудно шли переговоры, и на самом деле не так много людей сейчас хотели возглавить исполнительную власть, поскольку это большой риск и большая ответственность. От должности министра здравоохранения, по моей информации, отказались около 15 человек минимум», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров. При этом министр здравоохранения не назначен.