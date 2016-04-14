Министерство здравоохранения остается обезглавленым

Верховная Рада Украины приняла постановление № 4424 о формировании состава Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 239 народных депутатов из 367 зарегистрированных в сессионном зале.

Состав нового правительства представил в сессионном зале новоизбранный премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Я хотел бы, чтобы это было то правительство, которое, имея вашу поддержку, получило возвращение доверия в целом к власти от общества», - сказал он перед представлением новых членов правительства.

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Первым вице-премьером – министром экономического развития стал Степан Кубив (народный депутат, представитель президента в Верховной Раде).

Вице-премьер-министр правительства Украины - Владимир Кистион (первый заместитель руководителя аппарата ВР - управляющий делами).

Вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции стала Иванна Климпуш-Цинцадзе (первый заместитель председателя Комитета ВР по иностранным делам, народный депутат от «Блока Петра Порошенко»).

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Павел Розенко стал вице-премьер-министром (был министром социальной политики в предыдущем правительстве).

Вице-премьер-министром стал и Вячеслав Кириленко (вице-премьер-министр - министр культуры в предыдущем правительстве).

Геннадий Зубко остался на должности вице-премьер-министра - министра регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства (был вице-премьером - министром регионального развития, строительства и ЖКХ в предыдущем правительстве).

Министром Кабинета министров стал Александр Саенко (до этого - руководитель секретариата председателя ВР).

Министерство финансов возглавил Александр Данилюк (был советником экс-президента Виктора Януковича, с сентября 2010 года возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ, в июле 2014 года был назначен представителем президента Петра Порошенко в Кабинете министров, в сентябре 2015 года президент назначил его заместителем главы своей администрации).

На должности министра обороны остался Степан Полторак, на должности министра иностранных дел – Павел Климкин, на должности министра внутренних дел – Арсен Аваков, на должности министра юстиции – Павел Петренко.

Министерство социальной политики возглавил Андрей Рева (до этого - заместитель Винницкого городского головы).

Министром экологии и природных ресурсов стал Остап Семерак (экс-министр Кабинета министров, народный депутат от «Народного фронта», первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам евроинтеграции).

Во главе Министерства аграрной политики и продовольствия – Тарас Кутовый (до этого председатель Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений; заместитель председателя фракции «БПП»).

На должности министра информационной политики остался Юрий Стець, а на должности министра молодежи и спорта - Игорь Жданов.

Министром образования и науки стала Лилия Гриневич (председатель Комитета ВР по вопросам науки и образования, народный депутат от «Народного фронта»).

Министерство культуры возглавил Евгений Нищук (заслуженный артист Украины, уже был министром культуры).

Министром инфраструктуры стал Владимир Омелян (был заместителем министра инфраструктуры).

Министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц стал Вадим Черныш (эксперт по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, член Assosiation of Certified Anti-money Laundering Specialists (ACAMS, США) с мая 2010 года, руководитель неправительственной организации "Центр по изучению проблем безопасности и противодействия отмыванию средств").

Министерство энергетики и угольной промышленности возглавил Игорь Насалик (с апреля 2002 года по март 2005 года - народный депутат, был председателем подкомитета по вопросам нефтяной промышленности и нефтепродуктообеспечения Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности).

В то же время кандидатура министра здравоохранения не была озвучена.

После этого члены нового Кабмина приняли присягу, которую зачитал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду поддержать кандидатуры Полторака и Климкина на должности министров обороны и иностранных дел.