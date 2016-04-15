Новый корпус больницы "Охматдет" необходимо наконец построить - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечает, что в вопросе строительства нового корпуса больницы "Охматдет" необходимо поставить точку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Я хочу разобраться в этом вопросе: почему так долго, что нужно, чтобы реально завершить (строительство - УНИАН), и сколько на это потребуется времени", - сказал премьер.

Гройсман подчеркнул, что в вопросе "Охматдет" необходимо поставить точку.

"И точка эта должна быть тогда, когда мы откроем больницу. Ее уже столько лет строят, что мне кажется, что возле нее уже построили столько разных вещей, что уже просто нет сил", - отметил Гройсман и добавил, что "будут у нас возможности, чтобы мы завершили, - мы это сделаем".

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