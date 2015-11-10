В Киеве подписано соглашение о достройке нового корпуса "Охматдета"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, заказчик строительства нового корпуса «ОХМАТДЕТа» — государственное предприятие «Укрмедпроектбуд» — и победитель открытого конкурса по определению генерального подрядчика — ООО «Альтис-Констракшн» подписали договор генерального подряда.

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Как заявила заместитель главного врача больницы «ОХМАТДЕТ» по организации методической работы Елена Мешкова, «новый корпус больницы необходимо достроить как можно быстрее, ведь поток пациентов растет каждый год минимум на 1,5 тыс. человек, и сегодня он уже достиг 19 тысяч больных, тогда как в 2011 году их было 16 тысяч. Родители даже для диагностики возят детей за границу, ситуация критическая. За эти два года мы подготовили команду специалистов, которые уже готовы работать на новом оборудовании».

27 октября ГП «Укрмедпроектбуд» акцептировало предложение ООО «Альтис-Констракшн», общая стоимость которого составило 389,979 млн грн.

Напомним, строительство нового современного корпуса НДСБ «ОХМАТДЕТ» было остановлено осенью 2013 года из-за отсутствия финансирования.

В государственном бюджете на 2015 год на достройку нового корпуса НДСБ «ОХМАТДЕТ» было предусмотрено 500 млн грн. В августе Минздрав объявил открытый конкурс по выбору генподрядчика по достройке нового корпуса детской больницы «ОХМАТДЕТ». ГП «Укрмедпроектбуд» получило тендерную документацию от 14 компаний. Однако процедура раскрытия предложений участников, которая должна была состояться 16 сентября, несколько раз переносилась из-за жалоб в Антимонопольный комитет Украины. После рассмотрения все жалобы были отклонены. Соблюдение стандартов прозрачности и добропорядочности при проведении торгов контролировали эксперты киевского представительства международной организации Transparency International.