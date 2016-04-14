Правительство планирует утвердить стратегию реформы здравоохранения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркивает, что новое правительство должно утвердить базовую стратегию реформы системы здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал, представляя Программу действий правительства.

По его словам, для страны есть две критически важные реформы – образование и здравоохранение.

«Недопустимо дальнейшее затягивание с этим вопросом. Мы в конце концов должны утвердить базовую стратегию реформы системы здравоохранения Украины. То, что так трудно отбираем руководителя Минздрава, говорит лишь о том, насколько много проблем накопилось в этой отрасли, и насколько трудно найти человека, который бы имел смелость и способность провести необходимые изменения», - сказал он.

Кроме того, он отметил, что особое внимание будет уделено обеспечению справедливых цен на медицинские препараты.