Почему никто не хочет возглавить Минздрав

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Богомолец заявила в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос, готова ли она возглавить Минздрав.

"У меня есть своя цель. Нет очереди на эту должность, потому что сделать реальную реформу можно только тогда, когда будут на это деньги. В связи с тем, что экономика страны не развивается, в Минздраве сегодня единственное, что можно делать тактически, - это экономить деньги. А экономия денег к улучшению здоровья не ведет", - сказала она.

Богомолец отметила, что решение относительно кандидатуры министра здравоохранения должен принимать премьер-министр.

"Если бы я была премьером, министром был бы тот человек, которому я доверяю. Если мы доверяем Гройсману быть премьером, он имеет право выбрать кандидатуру министра. А мы имеем право наложить на нее вето", - сказала депутат.

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Как сообщал УНИАН, в комментарии журналистам после заседания фракции «БПП» народный депутат Сергей Березенко заявил, что сегодня на заседании фракций коалиции в 18.00 должно быть принято обращение к президенту относительно внесения кандидатуры Гройсмана на должность премьер-министра.

Как сообщил председатель фракции «БПП», согласованы кандидатуры на должности всех министров, кроме главы Минздрава, которую никто даже не предложил.