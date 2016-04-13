Фонд Ахметова активизирует работу в борьбе с сиротством

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила координатор гуманитарного штаба Рината Ахметова Римма Филь в ходе пресс-конференции в Киеве.

"Мы объявляем старт нового проекта - "Год наставничества и усыновления". Это большая программа цель которой - дать ребенку шанс жить в семье, чтобы максимальное количество сирот в Украине были усыновлены. Мы хотим помочь государству в борьбе с сиротством, привлечь внимание общественности к этой системной проблеме", - сказала Филь.

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По ее словам, также целью проекта станет помощь детей-сиротам в адаптации во взрослой самостоятельной жизни, приобретении необходимых знаний.

Филь подчеркнула, что проблема сиротства в Украине особенно усугубилась в последние два года.

"По нашим данным - около пяти тысяч детей стали сиротами из-за военных действий. Зафиксировано около 800 случаев, когда ребенок стал сиротой из-за того, что его родители остались проживать в зоне АТО или пропали без вести. Это проблема, которая очень близка фонду Ахметова", - сказала Филь.

Она отметила, что в течении 8 лет фонд системно занимался проблемами сиротства в Украине.

"Был создан 31 детский дом семейного типа в разных регионах Украины. Мы помагали детским домам семейного типа, интернатным заведениям. Очень много делали, чтобы сироты воспитывались в семьях. Мы благодарны службам по делам детей в разных городах Украины за поддержку наших социальных инициатив. Благодарны Министерству социальной политики и ВГО "Магнолия", которые в течение 8 лет помогали нам. Более 8 тысяч детей нашли своих мам и пап благодаря порталу "Сироству - нет!". С апреля этого года "Магнолия" из проекта "Сиротству - нет!" и начинает работать самостоятельно", - проинформировала Филь.

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По ее мнению, для борьбы с сиротством необходимо объединение всего общества.

"Мы готовы сотрудничать со всеми, кто хочет помочь детям-сиротам обрести свою семью", - сказала Филь.