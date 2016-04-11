К Савченко приехали врачи из Москвы

Украинская военнослужащая и народный депутат Надежда Савченко, незаконно осужденная в РФ к 22 годам тюрьмы, продолжает голодовку, к ней приехали врачи из Москвы.

Об этом УНИАН сообщил ее адвокат Николай Полозов.

«Встретился с Надеждой Савченко в СИЗО. Худая, с черными кругами под глазами. Вес чуть меньше 60 кг. Говорит, вчера выглядела ещё хуже. В пятницу разрешила взять анализ крови. Со слов Надежды, в крови четырёхкратное превышение элементов сгущающих кровь и двукратное снижение элементов разжижающих кровь. Как ей сказали врачи, кровь превратилась в смолу, которую сердцу очень сложно прокачивать и велика вероятность образования тромба и внезапной смерти, буквально во сне», - сообщил Полозов.

По его словам, «после этого начались «пляски с бубнами» со стороны администрации. Сначала приходил начальник СИЗО и предупредил, что к ней могут начать применять меры принудительного вывода из голодовки. Затем из Москвы специально прилетела главная во ФСИН по медицинской части, фамилию Надежда не запомнила, только имя и отчество - Ирина Ивановна. Все вместе они начали уговаривать Надежду на госпитализацию. От госпитализации Савченко отказалась, согласилась на введение ей глюкозы и хлорида натрия внутривенно».

«Сухую голодовку Надежда прекратить отказывается. Она понимает, что внутривенная поддержка долго продолжаться не сможет - вены просто «сгорают», но начинать пить воду и принимать пищу она пока не собирается», - подчеркнул он.

Читайте такжеСостояние здоровья Надежды Савченко ухудшилосьПолозов отметил, что Надежда очень ждёт допуска к ней независимой комиссии врачей. Украинских или немецких медиков. Но пока никакой позитивной информации об их допуске на сегодняшний день не имеется. Обо всем этом Надежда написала заявления для адвокатов, но на выходе их изъяли, сообщив, что пришлют по почте, в соответствии с законом, добавил он.

Кроме этого Полозов сообщил, что отдельно Надежда обратилась к людям, поддерживающим её. «Она знает, что 14 апреля состоится прямая линия с президентом Путиным и просит СМИ задать один вопрос. Не выдадут-не выдадут, а конкретно, когда президент Путин собирается вернуть её домой в Украину. Президенту Порошенко Надежда предложила действовать более решительно в переговорах о её освобождении. Когда вода полностью заполняет плотину, сказала Надежда, в этот момент одна-единственная капля может её прорвать. Она и есть та самая капля. После её освобождения начнётся цепная реакция, которая приведёт к освобождению остальных украинских политзаключённых в России. В конце заявления Надежда подписала «С Украиной в сердце!», - сообщил он.

Он отметил, что пока Савченко держится, но сил у неё совсем немного. «Договорились, что она постарается продержаться до четверга, когда мы снова к ней приедем. Дальше будет видно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора Савченко заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

9 апреля ее адвокат Марк Фейгин назвал безосновательными разговоры о скором разрешении ситуации. "Юридически свобода Надежды Савченко может быть оформлена или помилованием, или через запрос по Конвенции 1983 г. Все", - отметил адвокат.

В то же время Фейгин подчеркнул, что отбывание наказания Савченко в случае ее передачи Украине невозможно из-за ее иммунитета как делегата от Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.