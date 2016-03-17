Состояние здоровья Надежды Савченко остаётся неизвестным

Вера Савченко не видела свою сестру Надежду с 9 марта, и не знает, в каком на самом деле она состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сестра летчицы и народного депутата сказала журналистам в кулуарах Киевсовета.

По словам Веры, сестра общалась с адвокатами, и те рассказали после встречи, что Надежда чувствует себя лучше.

«Но что там происходит на самом деле с организмом - не известно. Не известно, что с ней. Она заявляет, что все замечательно, что все хорошо, что ей хорошо», - сказала Вера.

Справка УНИАН. Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения, и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем силой переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

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Савченко с 4 по 10 марта проводила сухую голодовку в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове.