В Одессу доставили 14 раненых бойцов АТО

Об этом в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.

По его словам, 4 бойцов – в тяжелом состоянии.

«Пришел борт. 14 ребят... 4 тяжелых», - написал Танцюра.

В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами «скорой помощи» их перевезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.