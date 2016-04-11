В Одессу доставили 14 раненых бойцов АТО
09:00, 11 апреля 2016Страна
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В Одессу доставили 14 бойцов, раненых в зоне проведения антитеррористической операции.
В Одессу доставили 14 бойцов, раненых в зоне проведения антитеррористической операции / УНИАН
Об этом в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.
По его словам, 4 бойцов – в тяжелом состоянии.
«Пришел борт. 14 ребят... 4 тяжелых», - написал Танцюра.
В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами «скорой помощи» их перевезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
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