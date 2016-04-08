Наиболее распространенными болезнями среди украинцев являются сердечно-сосудистые

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Шафранский сообщил на итоговой коллегии на тему: «Об итогах деятельности отрасли в 2015 года, задачах по реформированию и перспективном развитии системы здравоохранения Украины» в Минздраве.

По его словам, в 2015 году выросли показатели распространенности болезней (по сравнению с 2014 годом) на 0,57%, первичная заболеваемость осталась практически на том же уровне.

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«В структуре распространенности болезней первое место занимают болезни системы кровообращения (31%), второе - болезни органов дыхания (19,8%) и третье - болезни органов пищеварения (9,9%). За последние 5 лет отмечается постепенная тенденция к росту доли классов новообразований, эндокринных болезней, болезней нервной и мочеполовой систем в структуре распространенности болезней. В структуре первичной заболеваемости первое рейтинговое место принадлежит болезням органов дыхания (44,3%), второе - болезням системы кровообращения (6,9%), третье место - болезням мочеполовой системы (6,6%)», - сказал Шафранский.

По его словам, в 2015 году высокие показатели летальности в стационарных медучреждениях от болезней системы кровообращения зафиксированы в Луганской, Донецкой и Харьковской областях, от инфаркта миокарда - в Запорожской, Донецкой, Черниговской областях, от церебральных инсультов - в Черниговской, Черкасской и Донецкой областях.