При Минздраве планируют создать Центр общественного здоровья

При Министерстве здравоохранения Украины планируют создать Центр общественного здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, ведомство разработало новую структуру системы здравоохранения.

Читайте такжеЦены на лекарства можно снизить - Квиташвили«Это очень важный шаг для правильного развития новых функций Министерства здравоохранения в стране. Это является первым правильным распределением разных государственных функций, начиная с эпиднадзора и кончая превенцией заболеваний. У нас была горизонтальная система управления. Многие институты, которые работали под Минздравом, не соединялись друг с другом, но теперь мы выстроили правильную вертикаль, чтобы быстро реагировать на те проблемы, которые у нас есть или могут быть», - сказал Квиташвили.