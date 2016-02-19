Цены на лекарства можно снизить - Квиташвили

Об этом Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Правительственный портал.

«Министерство здравоохранения не регулирует цены на лекарства в розничной сети и не должно регулировать», - подчеркнул он и напомнил, что в Грузии во время проведения реформ, был дерегулирован весь рынок, что привело к уменьшению цен на лекарства на 30-40% .

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Александр Квиташвили также подчеркнул, что регуляция цены на лекарства приведет к появлению «черного рынка», что чрезвычайно опасно в области фармакологии.

«Поэтому нужно максимально открыть рынок. У нас был готов законопроект, который мы внесли в Верховную Раду в декабре. Там очень простой принцип: в Украину заходят по упрощенной системе регистрации лекарства, которые зарегистрированы пятью сильнейшими регуляторами в мире. В частности, европейским, американским, японским и тому подобное», - отметил министр и добавил, что данный законопроект не был поддержан даже соответствующим парламентским комитетом.

«Убрать регуляцию. Дать доступ тем лекарствам, которые зарегистрированы в Европе. И этими способами можно влиять на цены», - отметил министр.