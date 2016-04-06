Красный Крест обеспокоен обстрелами гражданских объектов на востоке Украины

Международный Комитет Красного Креста выражает обеспокоенность неоднократными обстрелами гражданских объектов на востоке Украины.

Об этом сообщает Представительство МККК в Украине на своем сайте.

Отмечается, что усиление обстрелов на востоке Украины осложнило положение перемещенных лиц и местных жителей, которые живут в непосредственной близости от линии фронта.

В Представительстве МККК отметили, что в связи с обстрелами ремонт газопровода, поврежденного летом 2014 года, в настоящее время приостановлен из-за опасных инцидентов в районе Марьинки. 31 марта технический персонал, который прокладывал около 3 тыс. м подземной трубы, уже второй раз за последние две недели попал под обстрел.

«К счастью, никто не пострадал, но в результате обстрела выведены из строя два экскаватора. Опасность не позволяет рабочим продолжать ремонт. Закон требует оберегать гражданских лиц и гражданские объекты от нападений», - отметил глава офиса Международного комитета Красного Креста в Мариуполе Рафаэль Тено.

Читайте такжеКрасный Крест привлечет более $64 млн для помощи переселенцам и живущим в зоне АТОНачиная с лета 2014 года более 16 тыс. жителей Марьинки и Красногоровки лишены газоснабжения. С ноября прошлого года МККК поддерживает усилия, направленные на восстановление поставок газа.

«Отсутствие газоснабжения означает, что жители Марьинки и Красногоровки не имеют отопления и не могут приготовить пищу. Но мы очень обеспокоены тем, что эти опасные инциденты могут угрожать персоналу, который работает над ремонтом газопровода. Осталось отремонтировать только 300 м трубы. Мы надеемся, что в ближайшее время ситуация в сфере безопасности улучшится, и можно будет без дальнейших задержек возобновить газоснабжение», - заявил Тено.

В МККК сообщили, что всплеск насилия, который наблюдается в последние недели на востоке Украины, также привел к разрушениям гражданского имущества. Международное гуманитарное право требует различать лиц, участвующих в военных действиях, и военные объекты, с одной стороны, и гражданских лиц и гражданские объекты, с другой стороны.

«Именно поэтому до и во время нападения каждая из сторон в конфликте должна сделать практически все возможное, чтобы убедиться в том, направлены ли нападения на военные цели, и чтобы избежать случайной гибели гражданского населения, ранения гражданских лиц и повреждений гражданских объектов, или, по крайней мере, свести такие случаи к минимуму», - говорится в сообщении.