Красный Крест раздал на Донетчине 60 тонн продуктов
13:00, 18 февраля 2016Страна
89
Международный Комитет Красного Креста раздал в Тельмановском районе Донецкой области около 60 тонн продуктов.
Красный Крест раздал в Тельмановском районе под Донецком около 60 тонн продуктов / dt.ua
Об этом говорится в сообщении Международного Комитета Красного Креста в Twitter.
"За неделю МККК раздал в Тельмановском районе под Донецком почти 60 тонн продуктов и 5 тонн гигиенических наборов", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Красный Крест привлечет в 2016 году более 64 млн долл. на гуманитарную помощь переселенцам и живущим в зоне АТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter