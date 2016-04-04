Квиташвили в 2015 г. получил более 75 тыс. грн дохода
17:56, 04 апреля 2016Страна
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Об этом говорится в декларации министра о доходах за 2015 год, опубликованной на Правительственном портале.
Александр Квиташвили во время визита в регионы Украины / Фото: УНИАН
Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили в 2015 году получил совокупный доход в размере 75 тыс. 248 грн.
Об этом говорится в декларации министра о доходах за 2015 год, опубликованной на Правительственном портале.
Как отмечается, доход Квиташвили составляла только заработная плата.
Члены его семьи получили доходы из США в размере 93 тыс. 750 долл.
Также отмечается, что Квиташвили владеет земельным участком в Грузии площадью 1 тыс. 162 кв. м и квартирой площадью 32 кв. м.
Среди задекларированных транспортных средств - Hyundai Tuscon (2008 года выпуска).
Сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях министра составляет 4 тыс. долл., членов его семьи - 12 тыс. долл.
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