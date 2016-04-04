Квиташвили в 2015 г. получил более 75 тыс. грн дохода

Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили в 2015 году получил совокупный доход в размере 75 тыс. 248 грн.

Об этом говорится в декларации министра о доходах за 2015 год, опубликованной на Правительственном портале.

Как отмечается, доход Квиташвили составляла только заработная плата.

Члены его семьи получили доходы из США в размере 93 тыс. 750 долл.

Также отмечается, что Квиташвили владеет земельным участком в Грузии площадью 1 тыс. 162 кв. м и квартирой площадью 32 кв. м.

Среди задекларированных транспортных средств - Hyundai Tuscon (2008 года выпуска).

Сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях министра составляет 4 тыс. долл., членов его семьи - 12 тыс. долл.