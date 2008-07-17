В Донецкой области выросла заболеваемость болезнью Лайма

В Донецкой области за шесть месяцев этого года заболеваемость болезнью Лайма (болезнь передается укусом клеща) выросла на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщил УНИАН главный санитарный врач Донецкой области Виктор ДЕНИСЕНКО, заболеваемость болезнью Лайма с начала года составила 32 случая - показатель 0,69 на 100 тыс. населения.

В.ДЕНИСЕНКО отметил, что все больные заразились, то есть были укушены клещом, на территории области.

"Энзоотичность территорий подтверждена лабораторно при исследовании клещей, снятых с людей и крупного рогатого скота в Славянском, Краснолиманском, Константиновском и Красноармейском районах, а также в Краматорске, Донецке, Макеевке и Мариуполе", - констатировал главный санврач.

Справка УНИАН. Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз - инфекционное заболевание, вызываемое спирохетами и передающееся клещами. Опасно для человека, поскольку может привести к поражению кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца.