Потребительская аптечная корзина украинцев возросла на 34-36%

Потребительская аптечная корзина украинцев за незначительный отрезок времени возросла на 34-36%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель Национального совета по вопросам охраны здоровья населения при Президенте Украины Николай ПОЛИЩУК.

Он отметил, что такой рост состоялся не за счет количества потребленных медикаментов, а за счет покупки дорогостоящих импортных лекарств – более 30-50 гривен.

“При больших расходах на медикаменты население Украины стало их (лекарства) меньше потреблять”, – отметил Н.ПОЛИЩУК. По его мнению, эту ситуацию породил миф о том, что импортные лекарства более эффективные и более качественные в отличие от отечественных.

Однако, по словам Н.ПОЛИЩУКА, “никто не доказал, что это некачественные препараты, да и лекарства, которые поступают в Украину даже из цивилизованных стран Евросоюза, не всегда действуют лучше”.

Он выразил уверенность, что сегодня в Украине ведется “агрессивная политика наступления на людей, чтобы увеличить объемы продажи лекарственных средств зарубежных фармфирм и вытеснить с фармацевтического рынка Украины отечественного производителя”.

Н.ПОЛИЩУК сообщил, что в настоящее время в Украине объем продажи медикаментов составляет 2 млрд. долларов в год. “Если исчислять в упаковках, из них 64% составляют медикаменты украинского производства, а 36% - импортные препараты. Однако относительно ценовой политики, то здесь все наоборот - более 70% приходится на импортные медикаменты”, – отметил Н.ПОЛИЩУК.

Он считает, что при рациональном использовании лекарств в Украине население могло бы сэкономить более 1 млрд. долларов.

Н.ПОЛИЩУКА беспокоит то, что реальное влияние на назначение врачом медикаментов имеют фармацевтические компании, которые ведут агрессивную маркетинговую политику, и люди сами себе назначают и принимают лекарства по рекомендациям фармкомпаний через телевизор, радио и прессу.

“Сегодня наше население больше всего потребляет лекарств от того, что, хоть и “пучит живот, но можно есть и пить что угодно”, потому что есть таблетка, которая вас потом спасет. В то же время, потребление лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, которые лидируют в структуре смертности, - лишь на третьем месте”, – заявил председатель Нацсовета по вопросам охраны здоровья.

“У нас отсутствует контроль над потреблением лекарств и отсутствует контроль влияния лекарств на здоровье человека. Мы едва ли не единственная страна в мире, которая не имеет формулярной системы лекарств”, – отметил Н.ПОЛИЩУК.

По его убеждению, сегодня в системе здравоохранения должны быть введены формуляры и протоколы лечения.

“Люди должны знать, что они принимают, а медики - как действуют назначаемые ими лекарства. Когда Минздрав введет формуляры, он будет отслеживать продажу медпрепаратов, эффективность действия и потребление населением”, – сказал Н.ПОЛИЩУК, отметив, что тогда украинцы будут тратить меньше средств на некачественные медикаменты и больше потреблять эффективные лекарства.