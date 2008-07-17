Рыбчук освобожден от должности замминистра здравоохранения

...по собственному желанию

Кабинет Министров Украины распоряжением №949-р от 16 июля освободил Виктора РЫБЧУКА от должности заместителя министра здравоохранения Украины. Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале. В распоряжении поясняется, что В.РЫБЧУК освобожден по собственному желанию. Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров распоряжением от 30 января назначил В.РЫБЧУКА заместителем министра здравоохранения Украины. Кроме того, В.РЫБЧУК занимал должность заместителя министра здравоохранения в 2005 году.

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