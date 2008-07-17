Князевич встретится с Министром здравоохранения Польши

17-18 июля 2008 года состоится визит Министра здравоохранения Республики Польши Евы Копач в Украину. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МОЗ.

Польские и украинские коллеги определят приоритеты двустороннего сотрудничества и последующие шаги их реализации. В частности, речь будет идти об адаптации системы здравоохранения к требованиям относительно проведения ЕВРО-2012; преодоление ВИЧ/СПИД и трехстороннее сотрудничество Германия -Польша-Украина в направлении уценки на АРВ лекарства, реализацию профилактических программ.

Предусмотрено подписание соглашения между Департаментом государственного санитарно-эпидемиологического присмотра и Санитарным инспекторатом Республики Польша о сотрудничестве.

Программа украинско-польских встреч 17.07.2008:

16:00 - Встреча Министра здоровья Республики Польши Евы Копач с Министром здравоохранения Украины Василием Князевичем.

16.45 - Встреча с заместителем Министра здравоохранения Украины Игорем Яковенко

Аккредитация на мероприятие с участием Е.КОПАЧ проводится по тел: 253-05-25, 253-69-75.