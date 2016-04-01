Рада сегодня рассмотрит законопроекты об оздоровлении детей

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты об организации отдыха и оздоровления детей, а также их льготного проезда

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, предусмотрено рассмотреть в первом чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты об организации оздоровления и отдыха детей, сохранении сети оздоровительных учреждений” (№2917) и 2 законопроекта о праве льготного проезда детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Кроме того, планируется рассмотрение проекта закона, касающегося назначения руководителя Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Также сегодня в парламенте с 10.00 до 11.00 состоится Час вопросов к правительству.