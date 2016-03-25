Румыния готова принять на оздоровление украинских детей с Донбасса, которые проживают в зоне АТО

Об этом сообщил посол Румынии в Украине Корнел Ионеску во время встречи с уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой, сообщили УНИАН в пресс-службе Администрации президента.

Отмечается, что собеседники обсудили вопросы сотрудничества между Украиной и Румынией в сфере защиты прав детей и отметили необходимость углубления сотрудничества с целью внедрения в Украине европейских стандартов защиты прав детей, что будет способствовать ускорению евроинтеграционных процессов в Украине.

«За 18 лет реформ Румынии удалось построить эффективную детоцентрическую систему, ориентированную на семейное воспитание и поддержку семьи. В частности, уменьшилось количество детей, проживающих в интернатных учреждениях, со 100 тыс. до 20 тыс. детей. Путем перераспределения средств, высвободившихся в процессе деинституциализации были созданы условия для развития инклюзивного образования, системы раннего вмешательства, разработаны стандарты предоставления социальных услуг, максимально приблизив их к потребителям», - говорится в сообщении.

«Для Украины, которая сейчас делает первые шаги на пути деинституциализации, опыт Румынии является довольно полезным - как страны бывшего постсоветского пространства, которая осуществила реформу интернатных учреждений в условиях, подобных Украине», - цитирует Кулебу его пресс-служба.

Во время встречи стороны выразили готовность к дальнейшему углублению украинско-румынских отношений в реформировании учреждений институционального ухода и воспитания детей. В частности, было договорено об осуществлении рабочей поездки с участием руководителей центральных органов исполнительной власти для непосредственного ознакомления с опытом.

Кроме того, собеседники обсудили возможность сотрудничества в вопросах оказания поддержки и помощи детям, проживающим в зоне проведения АТО. Посол Ионеску сообщил Кулебе о готовности румынской стороны принять на оздоровление украинских детей из Луганской и Донецкой областей, которые проживают в зоне столкновения.

Уполномоченный поблагодарил румынскую сторону за поддержку, оказываемую Украине, в частности относительно помощи детям, которые пострадали от военного конфликта, и выразил готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.