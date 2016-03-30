Кабмин усовершенствовал порядок протезирования участников АТО

Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок протезирования и/или ортезирования изделиями повышенной функциональности по новейшим технологиям и технологиям изготовления, которые отсутствуют в Украине, отдельных категорий граждан, которые принимали участие в контртеррористической операции и/или обеспечении ее проведения и утратили функциональные возможности конечности или конечностей.

Как отмечает Департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата КМУ, постановлением правительства № 172 «О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 23 апреля 2014 г. № 117 и от 1 октября 2014 г. № 518» предусмотрено, в частности, расширение круга участников антитеррористической операции из числа работников предприятий, учреждений, организаций, других, образованных в соответствии с законами Украины, воинских формирований, которые привлекались и принимали непосредственное участие в контртеррористической операции в районах ее проведения.

Читайте такжеУкраинские специалисты начнут устанавливать бионические протезы участникам АТО со следующего года Кроме того, предусмотрено осуществление в Украине протезирования (ортезирования) изделиями повышенной функциональности по новейшим отечественным технологиям изготовления протезно-ортопедическими изделиями; усовершенствование механизма протезирования и/или ортезирования изделиями повышенной функциональности по технологиям изготовления, которые отсутствуют в Украине (за рубежом).