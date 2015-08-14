Кабмин увеличил выплаты на протезирование для участников АТО
Кабинет министров повысил сумму выплат участникам АТО на протезирование одной конечности за границей до 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет на сегодня 2 млн 196 тыс. грн, сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра социальной политики Василий Шевченко.
«На последнем заседании правительства наше предложение было поддержано относительно увеличения (выплат на протезирование – УНИАН) до 1800 необлагаемых минимумов, это 2 миллиона 196 тысяч 400 гривен, которые будут предоставляться только после рассмотрения комиссией», - сказал он.
По словам чиновника, необходимость таких изменений назрела в связи с тем, что 14 военнослужащих нуждались в протезировании, на которое не хватало средств, выделенных ранее.
«После обнародования этого решения, такая возможность появляется и все сложное протезирование, которое было обещано участникам АТО будет обеспечено в установленный срок», - добавил Шевченко.
Справка УНИАН. Согласно постановлению Кабинета министров, принятому в июле текущего года, размер денежной помощи на протезирование одной конечности заграницей не мог превышать 900 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.