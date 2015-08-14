Кабмин увеличил выплаты на протезирование для участников АТО

«На последнем заседании правительства наше предложение было поддержано относительно увеличения (выплат на протезирование – УНИАН) до 1800 необлагаемых минимумов, это 2 миллиона 196 тысяч 400 гривен, которые будут предоставляться только после рассмотрения комиссией», - сказал он.

По словам чиновника, необходимость таких изменений назрела в связи с тем, что 14 военнослужащих нуждались в протезировании, на которое не хватало средств, выделенных ранее.

«После обнародования этого решения, такая возможность появляется и все сложное протезирование, которое было обещано участникам АТО будет обеспечено в установленный срок», - добавил Шевченко.

Справка УНИАН. Согласно постановлению Кабинета министров, принятому в июле текущего года, размер денежной помощи на протезирование одной конечности заграницей не мог превышать 900 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.