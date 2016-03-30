Сегодня до конца суток ожидается усиление ветра, дожди и грозы

По сообщению Гидрометцентра Украины, в столице и области в ближайший час с сохранением до конца суток 30 марта ожидается усиление ветра, дожди и грозы.

Как сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины, при таких погодных условиях правоохранители призывают водителей быть особенно внимательными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдать Правила дорожного движения.

«Не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию и правила парковки, откажитесь от рискованных маневрирований. Помните, что в очень сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду. При остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию», - призывают водителей в полиции. Правоохранители советуют в условиях недостаточной видимости, а особенно с наступлением сумерек, «обязательно выделить себя на дороге»: «Водители должны заблаговременно включить на своих автомобилях габаритные огни, ближний свет фар или противотуманные фары, а пешеходы – по возможности использовать светлую одежду и светоотражающие элементы, что позволит водителям заблаговременно увидеть их на дороге и соответственно среагировать».