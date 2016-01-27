В Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение

На 27 января по Киеву и Украине объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«В ближайший час с сохранением в первой половине дня 27 января - туман, видимость 200-500 м», - говорится в сообщении.

Кроме того, утром 27 января ожидается гололед, на дорогах гололедица.

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида сообщал, что, начиная с 27-29 января, в Украине ожидаются очень низкие температуры воздуха.