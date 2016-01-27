В Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение
11:20, 27 января 2016Страна
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Утром 27 января ожидается гололед, на дорогах гололедица.
В Украине объявлено штормовое предупреждение / Фото: УНИАН
На 27 января по Киеву и Украине объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
«В ближайший час с сохранением в первой половине дня 27 января - туман, видимость 200-500 м», - говорится в сообщении.
Кроме того, утром 27 января ожидается гололед, на дорогах гололедица.
Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида сообщал, что, начиная с 27-29 января, в Украине ожидаются очень низкие температуры воздуха.
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