На Львовщине проведен мониторинг места аварии цистерн с фосфором

Эксперты через год после аварии во Львовской области цистерн с фосфором констатируют, что опасность для окружающей среды ликвидирована.

16 июля 2008 года исполняется годовщина аварии техногенного характера на железнодорожном перегоне Ожидов-Красное Львовской железной дороги, в результате которой с колеи сошли 15 цистерн с фосфором.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды, Госуправление по охране окружающей природной среды во Львовской области с первого дня аварии и до сих пор проводит мониторинг состояния природных ресурсов – поверхностных вод, рек и каналов, питьевой воды в колодцах, атмосферного воздуха, земли и растительности. На протяжении периода наблюдений обработаны 3965 результатов анализов. Как напоминает пресс-служба, год назад в окружающую среду (на землю и в атмосферу) попало 130 тонн фосфора из 6 цистерн, что вызвало пожар открытой формы на площади около 900 квадратных метров. Во время аварийно-спасательных работ проведена ликвидация последствий аварии и обеспечение техногенной и экологической безопасности.

Для выяснения достаточности проведенных ликвидационных и восстановительных мероприятий для обеспечения экологической безопасности хозяйственной деятельности и предотвращения ее негативного влияния на состояние окружающей среды и здоровья людей Институтом геохимии окружающей природной среды НАН и МЧС Украины была проведена Экспертная оценка экологической ситуации в период с 15 сентября по 10 октября 2007 года.

Как свидетельствуют заключения экологической экспертизы, основные источники загрязнения окружающей среды ликвидированы, а часть из них – локализованы. Предпринятых мероприятий было в целом достаточно для ликвидации аварии в сжатые сроки и обеспечения хозяйственной деятельности по предварительному назначению территории.

“Выявленные локализованные участки с процессами окисления фосфора не имеют признаков распространения экологической опасности за пределы ближней зоны. Также не выявлены другие признаки опасности”, - отмечают в Минприроды.

Отсутствие интенсивных процессов окисления фосфора свидетельствует о надежности сделанного защитного покрытия, действенности расчета о постепенном окислении неконтролированных остатков фосфора под искусственно созданным защитным слоем и об отсутствии угроз.

По результатам мониторинга состояния природных ресурсов в Бусском, Золочевском и Каменка-Бугском районах Львовской области за первое полугодие 2008 года лабораториями Госэкоинспекции, Облводхоза, ОблСЭС, Станции защиты растений не выявлены превышения предельно допустимой концентрации содержания фосфора.

Справка УНИАН. 16 июля в Бусском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды возле станции Ожидов Львовской железной дороги произошла авария грузового поезда. В результате аварии сошли с колеи 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись.

Во время ликвидации пожара образовалось облако из продуктов горения, в зону поражения попали 14 населенных пунктов Бусского района и отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.