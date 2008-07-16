В рамках акции «Летний лагерь-2008» оздоравливаются 450 детей-сирот

Как сообщили УНИАН в Управлении по делам семьи и молодежи Ивано-Франковской облгосадминистрации, отдых детей-сирот будет проходить с 5 по 20 июля 2008 года на территории Яремчанского городского совета.

Дети оздоравливаются в лагерях «Зіронька» и «Камень Довбуша» на территории Карпатского национального природного парка. В лагерях развернуты палатки, они обеспечены медицинскими работниками, транспортными средствами для осуществления экскурсий.

В лагерях работают мастер-классы по туризму, бисероплетения, писанкарства и тому подобное, которые проводят волонтеры из Ивано-Франковской области.

Работники правоохранительных органов устроили для детей выступления представителей кинологической службы и спецподразделений.

Данная акция по оздоровлению детей-сирот из детских домов страны проходит под патронатом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.