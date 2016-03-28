Президент вручил государственные награды четырем врачам

Президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды четырем врачам за оказание медицинской помощи пострадавшим во время проведения антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, вручение состоялось во время рабочей поездки главы государства в Донецкую область.

Президент вручил ордена «За заслуги» ІІІ степени заведующему хирургическим отделением КЗОЗ «Волновахская центральная районная больница» Игорю Вервейке и заведующему травматологическим отделением, врачу ортопеду-травматологу Центральной городской больницы г. Торецка Евгению Жуку за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый личный вклад в развитие сферы здравоохранения и предоставление качественной медицинской помощи пострадавшим во время проведения антитеррористической операции в регионе.

Читайте такжеУченые просят помощи в организации производства эффективных кровоостанавливающих средствЗвание «Заслуженный врач Украины» получил заведующий ожоговым отделением муниципального медицинского учреждения «Городская больница №3» в Краматорске Олег Андреев за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие здравоохранения, оказание высококвалифицированной медицинской помощи во время боевых действий на востоке Украины. В частности, при его участии были спасены жизни 47 военнослужащих и сотрудников МВД, гражданских лиц с минно-взрывными, огнестрельными ранениями и спасены дети во время обстрела Краматорска и Углегорска.

Медалью «За спасенную жизнь» награжден заведующий травматологическим отделением Артемовской центральной районной больницы Дмитрий Бондарь за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый личный вклад в развитие сферы здравоохранения и предоставление качественной медицинской помощи пострадавшим во время проведения антитеррористической операции в регионе.