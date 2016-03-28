Президент вручил государственные награды четырем врачам
Президент Украины вручил государственные награды четырем врачам за оказание медицинской помощи пострадавшим во время проведения АТО.
Президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды четырем врачам за оказание медицинской помощи пострадавшим во время проведения антитеррористической операции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, вручение состоялось во время рабочей поездки главы государства в Донецкую область.
Президент вручил ордена «За заслуги» ІІІ степени заведующему хирургическим отделением КЗОЗ «Волновахская центральная районная больница» Игорю Вервейке и заведующему травматологическим отделением, врачу ортопеду-травматологу Центральной городской больницы г. Торецка Евгению Жуку за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый личный вклад в развитие сферы здравоохранения и предоставление качественной медицинской помощи пострадавшим во время проведения антитеррористической операции в регионе.
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Медалью «За спасенную жизнь» награжден заведующий травматологическим отделением Артемовской центральной районной больницы Дмитрий Бондарь за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый личный вклад в развитие сферы здравоохранения и предоставление качественной медицинской помощи пострадавшим во время проведения антитеррористической операции в регионе.