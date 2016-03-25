В Черкассах планируют построить производство медицинских расходных материалов
В Черкассах компания планирует производить расходные материалы для инфузионной терапии, анестезиологии, гинекологии, стоматологии и общеклиническую продукцию.
Компания Vogt Medical Vertrieb GmbH (Германия) намерена построить в Черкассах завод по производству медицинских расходных материалов.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, на встрече в Министерстве здравоохранения Украины вчера, 24 марта, министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили, глава Черкасской ОГА Юрий Ткаченко и генеральный директор компании Vogt Medіcal Vertrіeb Gmbh Михаэль Фогт подписали соглашение о сотрудничестве.
По словам главы Черкасской ОГА, еще в прошлом году он начал переговоры с компанией об открытии производства в области, поскольку сейчас вся производимая компанией продукция в Украину импортируется.
Сейчас компания определяется с помещением для размещения производственных мощностей.
По словам Фогта, в компании рассматривали несколько вариантов для запуска производства в Украине и Черкасскую область выбрали из-за удобной логистики.
В Черкассах компания планирует производить расходные материалы для инфузионной терапии, анестезиологии, гинекологии, стоматологии и общеклиническую продукцию. Открытие производства запланировано на 2017 год, стоимость проекта по строительству завода пока не разглашается.
Справка УНИАН. Vogt Medical Vertrieb GmbH (Германия) - группа компаний, объединяющая несколько направлений бизнеса, по производству и поставках изделий медицинского назначения. Компания занимает ведущие позиции на рынке одноразовых изделий медицинского назначения и фармацевтики стран Восточной Европы. В 1998 году в Украине открыто представительство компании.