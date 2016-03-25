В Черкассах планируют построить производство медицинских расходных материалов

Компания Vogt Medical Vertrieb GmbH (Германия) намерена построить в Черкассах завод по производству медицинских расходных материалов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, на встрече в Министерстве здравоохранения Украины вчера, 24 марта, министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили, глава Черкасской ОГА Юрий Ткаченко и генеральный директор компании Vogt Medіcal Vertrіeb Gmbh Михаэль Фогт подписали соглашение о сотрудничестве.

По словам главы Черкасской ОГА, еще в прошлом году он начал переговоры с компанией об открытии производства в области, поскольку сейчас вся производимая компанией продукция в Украину импортируется.

Сейчас компания определяется с помещением для размещения производственных мощностей.

По словам Фогта, в компании рассматривали несколько вариантов для запуска производства в Украине и Черкасскую область выбрали из-за удобной логистики.

В Черкассах компания планирует производить расходные материалы для инфузионной терапии, анестезиологии, гинекологии, стоматологии и общеклиническую продукцию. Открытие производства запланировано на 2017 год, стоимость проекта по строительству завода пока не разглашается.

Справка УНИАН. Vogt Medical Vertrieb GmbH (Германия) - группа компаний, объединяющая несколько направлений бизнеса, по производству и поставках изделий медицинского назначения. Компания занимает ведущие позиции на рынке одноразовых изделий медицинского назначения и фармацевтики стран Восточной Европы. В 1998 году в Украине открыто представительство компании.