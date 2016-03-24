В Кабмине обещают сдвинуть с мертвой точки строительство нового корпуса больницы "Охматдет"

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко обещает сдвинуть строительство нового корпуса больницы «Охматдет» с мертвой точки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он сказал во время посещения этого строительства.

«В прошлом году в бюджете было предусмотрено 500 млн. грн. на строительство нового корпуса Охматдета, которые не были реализованы в полном объеме, и строительство не сдвинулось с места. Именно поэтому после обращения народных депутатов была создана рабочая группа. Совместными усилиями мы отработаем маршрутную карту, чтобы довести строительство, которое тянется уже 5 лет, до логического завершения», - говорится в сообщении.

«Мы имеем перспективы достройки нового корпуса Охматдета. Государство выделило средства – 395 млн. гривен в этом году. На открытом конкурсе избрали нового руководителя ГП «Укрмедпроектстрой» - это Дмитрий Шутовский, человек, который может взять на себя ответственность. Сейчас перед нами стоит задача определить приоритеты – что нужно сделать в этом году, каким образом построить эффективное использование денег», - отметил Зубко.

Читайте такжеМинздрав стал главным распорядителем средств для завершения строительства в ОхматдетеПо его словам, в первую очередь необходимо привести здание в соответствие с технологическими принципами тепло-влажного режима. И главное – обеспечить возможность запуска отдельного помещения, которое уже в этом году заработает.

«Если Кабинет министров Украины, Министерство здравоохранения, ГП «Укрмедпроектсрой», Попечительский совет «Охматдета» и главный врач Охматдета будут работать вместе, без споров, мы сдвинем это дело с места», - сказал Зубко.

24 марта состоялась инспекция строительства нового корпуса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».