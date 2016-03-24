Состояние здоровья Савченко сейчас не вызывает серьезных опасений - адвокат

Состояние здоровья украинской летчицы Надежды Савченко, приговоренной в России к 22 годам заключения, в настоящее время не вызывает серьезных опасений, заявляет ее адвокат Марк Фейгин.

«Надежда Савченко сейчас не держит сухой голодовки и не придерживается правил строгой голодовки. Она употребляет так называемые детские смеси. В декабре прошлого года она начинала голодовку, не употребляя вообще никакой еды, а после чуть менее месяца она начала пить органические смеси, которые дают при принудительной голодовке в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), она их добровольно начала принимать. Поэтому сейчас серьезных опасений за ее здоровье нет, те последствия более жесткой голодовки, как и сухой, закончились», – сказал Фейгин Радио Свобода.

Однако, по словам защитника, сделать более конкретные выводы о здоровье украинской летчицы можно будет только после обследования специалистами.

Как заявил Фейгин, по его мнению, Савченко не готова к новой сухой голодовке, которую она грозится возобновить.

Адвокат также сказал, что не понятно, на каком основании ФСИН России делает выводы о состоянии здоровья украинки, поскольку в изоляторе медик измеряет только температуру тела и артериальное давление.

Ранее в медицинском управлении ФСИН России заявили, что голодовка Савченко не несет серьезных рисков ее здоровью. В ведомстве сказали, что у тюремных медработников есть все условия для оказания украинке любой медицинской помощи.

Донецкий городской суд Ростовской области России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам колонии общего режима, признав ее виновной в убийстве двух российских журналистов под Луганском летом 2014 года. Савченко приговор не признает. Правозащитные организации считают ее политическим заключенным.

Президент Украины Петр Порошенко назвал процесс по делу Савченко «позорным судилищем» и призвал своего российского коллегу Владимира Путина выполнить обещание и вернуть Савченко в Украину. Он отметил, что взамен Киев готов передать России двоих российских военнослужащих, задержанных на Донбассе прошлой весной.

В Кремле заявили, что решение относительно выдаче Украине или обмене Савченко может принять только Путин.