Немецкие врачи из клиники "Шарите" согласились осуществить медицинский осмотр Савченко

Об этом он заявил во время встречи с адвокатами Савченко: Ильей Новиковым, Николаем Полозовым, Марком Фейгиным, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент сказал о завершении консультаций с Германией и согласии врачей клиники «Шарите» осуществить визит в Россию и провести медицинское освидетельствование Надежды Савченко», - говорится в сообщении.

Глава государства также подчеркнул, что Украина подключила Международный комитет Красного Креста, и к «медицинской защиты Савченко готовы присоединиться специалисты этой организации».

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Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем силой переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Судьи решили начать оглашение приговора 21 марта. Прокуратура требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.

Савченко с 4 по 10 марта проводила сухую голодовку в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове и отложил заседание до 9 марта.

10 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Украина обратилась к ФРГ с просьбой направить в РФ врачей для обследования Савченко.

Украинские медики почти неделю находились в Ростове-на-Дону, ожидая разрешения посетить летчицу. Однако 13 марта были вынуждены покинуть Россию, получив от российских властей отказ о встрече с Савченко с целью обследования состояния ее здоровья.

На сегодняшний день состояние Савченко улучшилось.