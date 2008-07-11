Регулярное употребление рыбы смертельно опасно

Частое употребление в пищу блюд из рыбы и морепродуктов чревато риском заражения для здоровья смертельно опасными заболеваниями. Об этом на прошедшей в Москве пресс-конференции заявил заслуженный профессор МГУ, академик, председатель секции химии РАЕН, эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян. По мнению ученого, из-за глобального промышленного химического загрязнения водной среды, в организмах морских и речных обитателей концентрируются смертельно опасные органические соединения ртути (так называемая, метилртуть), которая попадая и накапливаясь в организме человека к необратимым изменениям, практически не поддающимся эффективному лечению.

По словам Петросяна, это вещество, которое во много раз превышает по степени токсичности такой известный яд как сулема, легко попадает в кровь и мозг человека, употребляющего рыбу и морепродукты. Результат – тяжелое поражение центральной нервной системы, атаксию (расстройство согласованности в сокращении различных групп мышц), нарушения зрения, парастезию (ощущения онемения, покалывания, ползания мурашек и т.д.), дизартрию (расстройство речи), нарушение слуха, боль в конечностях."В водную экосистему Земли ежегодно попадают десятки тысяч тонн неорганических соединений ртути, – заявил профессор Петросян. – Микроорганизмы в загрязненной ртутью воде легко переводят неорганические соединения ртути в ион метилртути, которая затем попадает в организм рыб, крабов, кальмаров, креветок и т.д", – отметил ученый.

По его словам, в Европе и Северной Америке организации здравоохранения уже выступили с рекомендацией гражданам употреблять в пищу рыбу и морепродукты не чаще одного раза в месяц. Однако, при этом, ни в одном супермаркете мира, включая дорогие эко-гастрономы, на упаковках с рыбой и морепродуктами, вы не найдете информации о содержании в них метилртути, так как проведение анализа на содержание этого яда в продуктах слишком дорого. По словам профессора Петросяна, первыми с проблемой массового отравления метилртутью столкнулись японцы еще 50 лет назад, в чьем пищевом рационе преобладают блюда из рыбы и морепродуктов. С тех пор случаи отравления были зафиксированы практически во всех уголках мира. По мнению ученого, отсутствие слива отходов промышленных предприятий в конкретный водоем не является гарантией его экологической чистоты. "Исследования показали, что значительная часть вредных химических элементов попадает в водоемы из атмосферы. Испаряясь из загрязненных водоемов вредные вещества могут преодолевать значительные расстояния и выпадать в совершенно другом месте земного шара в виде атмосферных осадков", – сообщил ученый.

podrobnosti.ua