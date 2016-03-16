Украинские дети получили право обращаться в ООН по поводу нарушения их прав

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий закон (№ 0095) проголосовали 244 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка был принят резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 19 декабря 2011 года.

Министр социальной политики Украины Павел Розенко отметил на заседании ВР, что «это один из основополагающих документов, которые защищают и усиливают права ребенка».

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По его словам, протокол обеспечивает возможность детям или их представителям подавать в Комитет ООН по правам ребенка индивидуальные сообщения, в которых утверждается, что дети стали жертвами нарушения государством-участником какого-либо из прав, предусмотренных Конвенцией о правах ребенка, которую ВР ратифицировала в 1991 году, Факультативного протокола к Конвенции о противодействии торговле детьми, детской проституции и детской порнографии, которая была ратифицирована в 2003 году Украиной, и Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка относительно участия детей в вооруженных конфликтах, который был ратифицирован в 2004 году.

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«Самое главное, что Факультативный протокол подтверждает и определяет статус ребенка как субъекта права», - подчеркнул министр. При этом он подчеркнул, что, учитывая сложную ситуацию, которая возникла в связи с временной оккупацией части территории Украины, Факультативный протокол предлагается одобрить с определенным уточнением относительно неконтролируемой властями территории Украины, «где, к сожалению, ограничены права ребенка», а украинская власть не может гарантировать там выполнение этого протокола.