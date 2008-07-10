Застенчивые люди более подвержены стрессу

Люди, которые чрезмерно застенчивы или страдают от повышенного беспокойства, хуже реагируют на эмоциональное напряжение и волнуются даже в тех ситуациях, когда большинство чувствуют себя в безопасности. Таким образом, подобные черты характера чреваты развитием депрессии и постоянного психологического стресса.

К такому выводу пришли специалисты Университета Висконсина (США), изучившие мозговую деятельность, поведенческие реакции и уровни гормонов напряжения у обезьян. Было зафиксировано, что робкое поведение или признаки повышенной тревожности активируют область мозга, названную миндалиной, которая контролирует эмоции и воспроизводит реакции на стрессовые условия. Учёные проверили результаты 18 месяцев спустя и они оказались идентичными.

Такой мозговой механизм, особенно если он замечен в раннем возрасте, повышает риск для хронической депрессии, различных фобий и токсикомании. Если ребенок растет чересчур стеснительным или постоянно переживает, нейроны в его мозге подают сигналы миндалине, чтобы поддерживать это состояние и держать эмоции в напряжении в течение продолжительного времени, объясняют неврологи.

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