Полтавские милиционеры регистрировали незаконную продажу трамадола на умерших

Полтавские милиционеры с целью повышения показателей своей деятельности регистрировали факты незаконной реализации трамадола на умерших лиц.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, органами прокуратуры в результате проведенных проверок обнаружены многочисленные факты нарушений законодательства относительно противодействия свободному распространению и незаконному обращению трамадола и других сильнодействующих лекарственных препаратов.

В частности, речь идет о нарушении законодательства о лицензировании деятельности, связанной с реализацией и хранением трамадола и других наркотических и сильнодействующих препаратов, продажами их при отсутствии рецептов врачей и по рецептам, выписанным неуполномоченными лицами. Также выявлены факты продажи трамадола рядом с учебно-воспитательными заведениями.

Всего по результатам проверок прокурорами возбуждены 18 уголовных дел, 7 из которых направлены в суд, внесены 224 документа прокурорского реагирования, к ответственности привлечены 76 должностных лиц.

В Генпрокуратуре отмечают, что органами местной исполнительной власти и государственной системы профилактики большинства областей вопреки требованиям ст. 32 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», ст. 22 Закона Украины «О местных государственных администрациях» не предпринято достаточно мер по противодействию распространению в молодежной среде вредных привычек. Местные мероприятия или программы, направленные на преодоление негативных процессов среди детей и молодежи, имеют формальный характер и должным образом не финансируются.

Так, на выполнение региональной программы предотвращения распространения наркомании в Одесской области в текущем году запланировано потратить 360 тыс. грн., но фактически средства не выделены. Недостаточно финансируются профилактические мероприятия в Волынской, Кировоградской, Сумской и других областях.

Прокурором города Луганска направлено в суд уголовное дело в отношении одного из сотрудников Луганской милиции, который сам реализовывал трамадол.

О результатах проведенных проверок проинформирован Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 июня 2008 года Кабинет министров Украины внес трамадол в перечень наркотических средств.

Согласно решению правительства, трамадол включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного постановлением Кабинета министров от 6 мая 2000 года №770.