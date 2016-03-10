Штаб Ахметова помог более миллиону людей, пострадавших в конфликте на востоке страны

В 2015 году Штаб Рината Ахметова работал по четырем основным направлениям: доставка и выдача наборов выживания взрослым и младенцам в возрасте до 35 месяцев, адресная помощь, психологическая помощь, а также помощь медикаментами.

Количество людей, которым помог Штаб Рината Ахметова с начала своей работы, в октябре 2015 года достигло миллиона человек.

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«Мы назвали отчет Штаба «Помочь выжить». Эти два слова как нельзя лучше объясняют содержание нашей работы в прошедшем году. Помочь выжить тем, кто наиболее нуждается в помощи – это задача, которую поставил Ринат Ахметов, создавая Гуманитарный Штаб, – сказала Римма Филь, координатор Штаба, – Количество людей, которые оказались в такой ситуации, измеряется цифрой с 6 нолями. Число людей, которым Штаб оказал помощь с начала своей работы, превысил 1 млн. человек и на сегодня составляет – 1 млн. 106 тыс. человек. Пока будут люди, нуждающиеся в помощи, Ринат Ахметов будет помогать своим землякам».

Объем гуманитарной помощи в 4,6 миллионов взрослых наборов выживания сопоставим с населением трех южных областей Украины: Одесской, Николаевской и Херсонской.

Полмиллиона человек, ежемесячно получающих продуктовую помощь от Штаба, сравнимы с количеством жителей в Николаеве или в четырех городах Западной Украины – Ивано-Франковске, Ужгороде, Каменец-Подольском и Мукачево вместе взятых.

Путь в 810 тысяч километров, который преодолели фуры в автоколоннах Гуманитарного штаба за год, позволил бы 20 раз объехать вокруг земного шара.

В мае 2015 года Штаб запустил бригады мобильной выдачи, которые доставляют наборы выживания в самые отдаленные населенные пункты прифронтовой зоны. В результате продукты были выданы жителям и переселенцам в 210 поселках и селах Донбасса, куда хотя бы раз приезжала мобильная бригада волонтеров.

В 2016 году Гуманитарный штаб продолжает доставлять взрослые и детские наборы выживания на Донбасс, оказывать адресную помощь. Психологи, которые были обучены Штабом Рината Ахметова по курсу «Травма войны», в 2016 году получат возможность повысить квалификацию.