В России суд не пустил к Савченко медиков

В России суд не пустил к украинской летчице, народному депутату Надежде Савченко медиков, родственников и консулов.

Об этом УНИАН сообщил ее адвокат Марк Фейгин.

«Суд отказался выдать разрешение медикам на посещение Савченко. Отказали также и матери, и сестре, и консулам. Теперь Савченко могу увидеть только я завтра, в СИЗО-3», - сказал Фейгин.

Как сообщил УНИАН, ранее уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщала, что российские власти разрешили украинским врачам осмотреть Савченко 9 марта.

На сегодняшний день состояние здоровья Савченко, которая 4 марта объявила сухую голодовку, резко ухудшилось. Однако украинка заявила, что продолжит голодовку, поскольку суд затягивает объявление приговора.

В частности, российский суд принял решение объявить приговор Савченко 21-22 марта. Она требовала от российского «правосудия» приговора в течение семи дней.

Читайте такжеВ Россию не пускают украинских врачей, выехавших к Савченко - адвокатСавченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения, и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.