Состояние здоровья Надежды Савченко ухудшилось

К украинской летчице Надежде Савченко, которая с 4 марта голодает в российском СИЗО, до сих пор не пускают украинских медиков.

Об этом ее защитник Николай Полозов сообщил в Facebook.

«Только что говорил с консулами Украины. Им удалось пробиться в СИЗО к Надежде и пообщаться с ней», – написал он.

По словам адвоката, «Надежда, превозмогая слабость, сама спустилась с верхнего этажа в следственный кабинет, где проходила встреча с консулами, и сама поднялась обратно».

«Она твердо намерена присутствовать на суде 9 марта и сама сказать последнее слово, несмотря на то, что симптомы сухой голодовки уже дают о себе знать – периодически возникает тахикардия, отекают ноги, нарушена терморегуляция», – отметил Полозов.

Адвокат добавил, что летчица демонстрирует стойкость своего характера и несгибаемость воли.

«Она до сих пор запрещает российским врачам брать у нее анализы и проводить с ней какие-либо медицинские манипуляции. Вместе с тем, российская сторона всячески затягивает вопрос, связанный с допуском к Надежде комиссии украинских медиков, которые уже год назад приезжали обследовать ее в больницу СИЗО «Матросская тишина», – написал защитник.

Полозов также сообщил, что завтра консулы снова попытаются встретиться с Савченко в СИЗО.

«Но время неумолимо уходит», – констатирует адвокат.

Другой адвокат Марк Фейгин в Twitter сообщил, что вчера Савченко в СИЗО по очереди посещали руководитель главка Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области, прокурор и местный омбудсмен. А сегодня ее посетил священник. Просил не голодать.

Кроме того, летчицу посетил председатель Общественной наблюдательной комиссии по Ростовской области Леонид Петрашис, который заявил адвокату, что она находится в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью, с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После прений судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.

Сегодня украинских консулов допустили к Савченко в СИЗО, после ее посещения они заявили, что состояние здоровья летчицы ухудшилось.