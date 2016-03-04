В рамках Всемирной недели борьбы с глаукомой, с 6 по 12 марта в Украине пройдут бесплатные обследования глаз на глаукому и консультации специалистов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в эти дни во всех регионах Украины будет осуществлена санитарно-просветительская работа среди населения и медицинских работников всех специальностей в отношении ранней диагностики и лечения заболевания, состоятся лекции, скрининги на глаукому, выступления специалистов в средствах массовой информации.

Как известно, глаукома является тяжелым заболеванием органа зрения, занимает одно из первых мест среди инвалидности по зрению и при отсутствии раннего выявления и лечения приводит к неизбежной слепоте.

В Украине больные глаукомой составляют основную долю инвалидов первой группы (самой тяжелой).

Специалисты напоминают, что слепота при глаукоме наступает вследствие гибели зрительного нерва (атрофии), основной причиной которой является повышение внутриглазного давления. Поэтому важно всем лицам старше 40 лет один раз в год контролировать уровень внутриглазного давления, а при наличии заболевания – чаще.

«Диагностика глаукомы не завершается измерением внутриглазного давления. Для установления диагноза необходимо проверить зрение, поле зрения (в начале заболевания или при подозрении им – компьютерными методами), состояние зрительного нерва (традиционным осмотром – офтальмоскопией и компьютерными методами), измерить уровень давления в глазу. При необходимости врач предложит еще дополнительные методы обследования, которые помогут своевременно установить диагноз», – говорится в сообщении.

Глаукома относится к прогрессирующим заболеваниям, однако раннее выявление, адекватное лечение и четкое соблюдение рекомендаций врача помогут успешно с ним бороться, подчеркнули в Минздраве.