В почти 80% семей готовит еду и почти в 60% воспитанием детей занимается преимущественно женщина.

Таковы данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» по заказу Аналитического центра RATING Pro.

В то же время 18% респондентов считают, что в их семье эта обязанность делится поровну, тогда как только 3% семей приготовлением еды заняты преимущественно мужчины.

Более половины женщин и две трети мужчин согласились с утверждением, что «готовить в семье должна женщина». Характерно, что больше всего данный тезис находит одобрение среди людей старшего поколения и жителей сел. Традиционно считается, что женщины на западе Украины умеют вкусно готовить, поэтому и процент респондентов, которые утверждают, что готовить должна именно женщина, там выше - 70% по сравнению с 51% на востоке.

Вместе с тем, треть женщин и более 40% мужчин соглашаются, что представители сильного пола готовят лучше, чем женщины. Таких больше среди людей с высшим образованием и тех, кто имеет более высокие доходы. По критерию семейного статуса, наибольшую поддержку данное утверждение находит среди респондентов, состоящих в гражданском браке, несколько меньшую – среди женатых и не женатых.

Читайте такжеЧем больше у женщины детей, тем медленнее она стареетКроме того, по данным опроса, почти в 60% семей воспитанием детей занимается женщина. Так считают половина мужчин и почти 70% женщин. При этом, более трети респондентов на данный вопрос отвечают «поровну». Всего в 3% случаев функции воспитания детей возлагают в основном на мужчин, при этом так считают в основном сами мужчины.

В половине случаев хозяйственными делами в семье занимается женщина. При этом среди опрошенных женщин процент тех, кто соглашается с этим тезисом, больше, чем среди мужчин - 58% против 43%.

Аналитики «Рейтинга» отмечают, что в противовес воспитанию детей (где участие мужчин является минимальным), домашним хозяйством занимается относительно большее количество мужчин (12%), но опять же, это по мнению преимущественно самих мужчин. На западе количество мужчин, занимающихся хозяйственными делами, вдвое выше, чем в других регионах страны.

По данным опроса, треть его участников считает, что мужчины в целом имеют больше свободного времени по сравнению с женщинами. В то же время почти половина отмечают, что в данном аспекте представители разных полов находятся на равных. Больше половины мужчин считают, что «женщина не имеет права ограничивать мужа в том, как ему проводить свободное время» (среди женщин таких - почти вдвое меньше). При этом, если среди неженатых людей тезис разделяют свыше 50%, то среди разведенных – всего треть. Больше склонны предоставлять мужчинам свободу люди молодого возраста, а также те, у которых нет детей.

Всего 28% мужчин и чуть более трети женщин считают, что женщина имеет право в любой момент пренебречь домашними обязанностями и заняться собственными делами». Более прогрессивными в своих взглядах являются неженатые и разведенные люди, тогда как женатые пары настроены более традиционно. Логично, что более консервативны в оценках обязанностей женщины люди, имеющие детей, а также представители старшего поколения.

Как утверждают авторы опроса, более 40% мужчин и четверть женщин согласились с тезисом, что женщина не должна обременять мужа домашними делами. Данный тезис находит большую поддержку среди людей старшего поколения, а также среди бедных и малообеспеченных слоев населения. С ростом уровня образования растет и скепсис к данному утверждению.

В опросе приняли участие 1800 респондентов. Погрешность репрезентативности не превышает 2,4%.