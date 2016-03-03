В Украине зарегистрировано 346 смертей от гриппа

В Украине зарегистрировано 346 смертельных случаев от гриппа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«С начала 40 недели 2015 года в Украине зарегистрировано 346 вирусологически подтвержденных летальных случаев от гриппа, из них в 80,9% определен вирус гриппа типа А(H1N1)pdm09», - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, за период 22-28 февраля 2016 года гриппом и ОРВИ заболели 222 157 человек, из них 63,7% составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины по сравнению с предыдущей неделей уменьшился на 2,6% и составил 57,0 на 10 тысяч населения.

Самая высокая заболеваемость в Украине гриппом и ОРВИ зарегистрирована в Киевской области – 89,6, наименьшая в Харьковской – 17,3 на 10 тыс. населения.

Во всех регионах страны показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превысили эпидемические пороги и находятся в пределах от -0,8% в Волынской до -69,9% в Харьковской областях.