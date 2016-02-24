В Украине подтверждено 333 летальных случая от гриппа - СЭС

Как сообщили УНИАН в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины, среди умерших - 5 детей в возрасте до 17 лет (Винницкая, Волынская, Днепропетровская и Полтавская области) и две беременные женщины (Запорожская и Кировоградская области).

Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Одесской области – 41, городе Киеве - 38, Донецкой области – 28, Черкасской – 22, Львовской – 20.

Проведен анализ летальных случаев показал, что все умершие не были привиты против гриппа.

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Также сообщается, что, по оперативным данным, с начала эпидемического сезона зарегистрировано около 4 млн больных гриппом и ОРВИ, переболело 10,2% населения. Из общего числа заболевших 61% составляют дети в возрасте до 17 лет.

Отмечается, что заболеваемость в эпидсезон 2015-2016 гг. на 35% выше уровня аналогичного периода прошлого сезона.

Всего по Украине с начала эпидемического сезона по Украине госпитализированы с предварительными диагнозами «грипп» и «острая респираторная вирусная инфекция» 175 тыс. человек (4,4% заболевших), из них 64,8% составляют дети в возрасте до 17 лет.

В Минздраве напомнили, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на седьмой неделе 2016 года не превышают эпидемические пороги и находятся в пределах от - 4% в Николаевской до 70% в Харьковской области.

С начала эпидсезона вакцинировано против гриппа 128 тыс. 750 человек, что составляет 0,33% общего количества населения, из них дети до 17 лет - 21%. Вакцинация населения осуществлялась в основном за счет местных бюджетов.