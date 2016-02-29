В нашей стране создали "Украинскую сеть за права ребенка"

9 международных и отечественных общественных организаций и благотворительных фондов объединились в «Украинскую сеть за права ребенка».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель правления «Украинской сети за права ребенка» Дарья Касьянова - руководитель программ и проектов Фонда Рината Ахметова.

В «Украинскую сеть за права ребенка» вошли: German Polish Ukrainian Society (в частности, структурный центр «Немецко-Польско-Украинского общества» в Украине, занимающийся вопросами улучшения положения детей и семей, оказавшихся в сложных обстоятельствах); международная организация «Право на здоровье», занимающаяся защитой прав граждан в сфере охраны здоровья, особенно тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах; украинский фонд «Благополучие детей»; ВОО «Магнолия» - работает в сфере защиты прав детей на безопасность, воспитание в семье; ОО «Лига социальных работников Украины»; МБО "Партнерство "Каждому ребенку" (представительство благотворительной организации Великобритании); благотворительный фонд «СОС Детские городки»; БО «Надежда и жилье для детей»; Фонд Рината Ахметова.

Как отмечали на пресс-конференции представители этих организаций, основанием для создания совместной сети стали многочисленные факты вовлечения детей в военный конфликт, факты жестокого обращения с детьми на мирной территории Украины, а также многочисленные случаи, когда из-за бедности родители вынуждены отправлять своих детей в интернатные учреждения.

«Несмотря на то, что Украина ратифицировала Конвенцию ООН о правах ребенка, дети остаются самыми незащищенными гражданами нашей страны. Несмотря на военный конфликт и экономическую нестабильность, права детей должны иметь первоочередность решения», - отметила Касьянова.

По словам заместителя директора МБО «Партнерство «Каждому ребенку» Зинаиды Кияницы, новый закон №936 по усилению социальной защиты детей и поддержке семей с детьми, подписанный на прошлой неделе президентом Украины, предусматривает системные изменения в этом направлении, но требует усилий для внедрения. В свою очередь «Украинская сеть за права ребенка», добавила она, готова принять активное участие в запланированных изменениях в этой сфере.

«Основная квинтэссенция этого закона выписана таким образом, что в центре внимания – ребенок, ребенок в контексте семьи. Каждая семья может попасть в сложные жизненные обстоятельства и нуждаться в услугах. Государство и общество должны предоставить такие услуги для того, чтобы защитить ребенка, обеспечить в полной мере его права», - сказала Кияница.

«Чтобы этот закон начал работать эффективно, нужно приложить усилия, наработать нормы. И мы в свою очередь готовы участвовать в разработке этих изменений, поделиться своим опытом и возможностями», - подчеркнула Касьянова.

По словам исполнительного директора СО «Немецко-Польско-Украинского общества» в Украине Андре Поддубного, новое объединение открыто для сотрудничества с другими организациями и фондами. На сегодняшний день уже разработаны схемы взаимодействия между членами сети. Это взаимодействие как на региональном, так и на межрегиональном уровнях.